В ГИБДД Москвы опровергли информацию о пострадавших при наезде машины на остановку

Москва, 27 августа. Информацию о пострадавших в результате ночной аварии на Дубнинской улице не подтвердили в ГИБДД Москвы.

Ночью автомобиль врезался в остановку общественного транспорта и вылетел на тротуар. Находившаяся за рулем транспортного средства женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

В СМИ появились сообщения, что в результате ДТП пострадали несколько человек, однако представитель Госавтоинспекции рассказал ФАН, что это не соответствует действительности.

Еще одна авария произошла на юге столицы. Грузовик врезался в отбойник, водитель получил травмы. Спасатели оперативно устранили последствия ДТП, сообщало РИАМО.