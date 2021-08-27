Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» начался в Москве

Москва, 27 августа. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» начинает работу на Красной площади в Москве. Мероприятие пройдет в формате COVID-free.

Участниками фестиваля станут музыканты из разных стран мира, в частности из России, Белоруссии, Катара и Мексики. На сцену выйдут специальные гости — певица Тамара Гвердцители, «Хор Турецкого» и лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Художественный руководитель «Спасской башни» Сергей Хлебников сообщил, что темой фестиваля в этом году станет «Время, музыка и мир». Выступления будут проходить ежедневно с 27 августа по 5 сентября, пишет «Вечерняя Москва».

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