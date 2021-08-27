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Московские треш-стримеры залили инвалида перцовкой из-за отказа раздеться

  /   Обновлено: 27 августа 2021 10:10
Происшествия
Московские треш-стримеры залили инвалида перцовкой из-за отказа раздеться
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Москва, 27 августа. Стали известны подробности нападения треш-стримеров на москвичку в парке. Женщина получила от блогеров слезоточивый газ в лицо из-за того, что не стала снимать одежду.

После инцидента 55-летняя пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что ходила в магазин и после этого решила прогуляться в Измайловском парке. У трамвайных путей ей встретились несколько молодых людей, которые были в нетрезвом состоянии. Один из них потребовал, чтобы женщина разделась и легла на рельсы. Все происходящее снимали на видео.

Москвичка испугалась и попыталась обойти компанию стороной. Однако треш-стример догнал ее и брызнул в лицо перцовкой. Также в беседе с полицией потерпевшая отметила, что является инвалидом.

На блогеров завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганских действий. Прокуратура Москвы поставила дело треш-стримеров Игоря Малихова и Евгения Дмитерко на контроль.

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