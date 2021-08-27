Актера из «Шерлока в России» избили в центре Москвы

Москва, 27 августа. Неизвестные избили звезду российских сериалов и фильмов Дмитрия Ломакина в центре столицы. Он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь их к ответственности.

По информации Пятого канала, ранним утром 23-летний артист столкнулся с двумя гражданами в районе станции метро «Смоленская». По данному факту проводится проверка, тяжесть причиненного здоровью вреда устанавливается.

Дмитрий Ломакин получил известность благодаря роли царевича Георгия в сериале «Шерлок в России». Также он принял участие в таких картинах, как «Отчаянные», «Последствия» и «Русские горки».

Незадолго до этого от рук хулиганов пострадал актер из сериалов «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов. Злоумышленники жестоко избили его в центре Москвы и отобрали деньги, телефон и золотую цепочку.