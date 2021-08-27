Медальон и пули 1812 года нашли в Москве на территории бывшего Воспитательного дома

Москва, 27 августа. Археологи во время раскопок на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома обнаружили более 280 артефактов, в числе которых медальон и пули 1812 года.

Исследование проводится специалистами Института археологии Российской академии наук. Одной из примечательных находок ученых стал старинный жетон воспитанника, представляющий собой овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом — 1853.

Кроме того, на месте нашли фрагменты пластин из костей животных, из которых, скорее всего, изготавливали круглые пуговицы. Также исследователи обнаружили шесть пуль времен Отечественной войны 1812 года. При этом раскопки на территории Воспитательного дома еще не завершены, поэтому специалисты надеются найти и другие интересные свидетельства прошлых веков.

В Смоленской области тем временем обнаружили следы быта в древнем славянском селище. Так, в поселении сохранились фрагменты керамики и остатки срубной постройки с печью-каменкой.

Древнюю печь также удалось найти археологам в турецкой провинции Айдын. Возраст находки достигает около 3,5 тыс. лет, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».