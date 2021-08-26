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Московские онкологи спасли жизнь 33-летней пациентке с опухолью мозга
Общество
Московские онкологи спасли жизнь 33-летней пациентке с опухолью мозга
Пресс-служба ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России

Москва, 26 августа. Врачи Пироговского центра в Москве провели сложнейшую операцию по удалению опухоли в зоне Брока. Данная область отвечает за формирование человеческой речи.

Пациентка поступила в больницу с жалобами на судороги, периодические головные боли и онемение правой части лица. Женщине сделали МРТ, которое выявило обширное образование в зоне Брока. Обычно при повреждении этого места человек теряет способность произносить слова.

Операцию проводили под руководством заведующего Отделением нейрохирургии Андрея Зуева. По словам доктора, операции на мозге с пробуждением пациента уже становятся обычной практикой.

«При этом важнейшее значение имеет тестирование пациента, которое проводится при его пробуждении во время операции. Например, если наш пациент владеет несколькими языками, мы приглашаем для тестирования врачей, знающих эти языки», — процитировали врача в пресс-службе медучреждения.

В результате врачи успешно удалили опухоль, сохранив все необходимые сосуды. На пятые сутки после проведения операции женщина смогла отправиться домой.

Ранее онкобольным дали рекомендации по прививке от коронавируса. По мнению медиков, сама онкология не является противопоказанием к проведению вакцинации.

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