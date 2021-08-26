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Теплая погода вернется в Москву в последние дни лета
Общество
Теплая погода вернется в Москву в последние дни лета
pixabay.com

Москва, 26 августа. Жителей Москвы ожидает возвращение теплой погоды в последние дни лета. О таком прогнозе рассказали в Гидрометцентре России.

Согласно данным приземных прогностических карт, контроль над погодой возьмет северный теплый антициклон. Он сменит западный дождливый циклон, пытавшийся распространить свое влияние на столичный регион.

В связи с этим в выходные и начале следующей недели прогнозируется ясная погода. При этом температура воздуха окажется выше нормы. Так, в субботу в Москве уличные термометры покажут около +23...+25 градусов, а в воскресенье +24...+26 градусов. Схожие температурные показатели сохранятся вплоть до 31 августа.

Жителям Петербурга также пообещали потепление к концу недели. В предстоящие выходные воздух может прогреться до +26 градусов.

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