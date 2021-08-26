Подмосковные больницы направили на обучение 500 будущих врачей

Москва, 26 августа. Полтысячи студентов поступили в медицинские вузы по целевым договорам от больниц Подмосковья.

Программы целевого обучения предоставляют возможность обеспечить медицинские организации региона новыми кадрами, передают «Вести Подмосковья». Студенты такого направления после завершения обучения вернутся работать в свои больницы и поликлиники. Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в этом году среди пятисот «целевиков», поступивших в медицинские вузы по программам специалитета, наиболее востребованное направление — лечебное дело.

Московская область уже давно и успешно сотрудничает с ведущими медицинскими вузами страны. В этом году наибольшее число студентов по программе целевого обучения поступило в РНИМУ им. Н.И. Пирогова — 210 абитуриентов, в Первый ММУ им. М.И. Сеченова — 204.

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