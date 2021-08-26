Суд продлил арест бизнесмену Виктору Батурину

Москва, 26 августа. Суд продлил арест предпринимателю Виктору Батурину, которого обвиняют в попытке мошенничества. Решение вынес Басманный суд Москвы.

Судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Батурина. Таким образом, коммерсант останется в СИЗО до 1 декабря.

В полицию обратилась сестра Батурина и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она сообщила, что приложение к мировому соглашению об урегулировании спора о компенсации за пакет акций компании «Интеко» является подделкой. Но родственник женщины не сомневается в его достоверности.