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Суд продлил арест бизнесмену Виктору Батурину

  /   Обновлено: 26 августа 2021 18:04
Происшествия
Суд продлил арест бизнесмену Виктору Батурину
pixabay.com  /  Arek Socha

Москва, 26 августа. Суд продлил арест предпринимателю Виктору Батурину, которого обвиняют в попытке мошенничества. Решение вынес Басманный суд Москвы.

Судья удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Батурина. Таким образом, коммерсант останется в СИЗО до 1 декабря.

В полицию обратилась сестра Батурина и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она сообщила, что приложение к мировому соглашению об урегулировании спора о компенсации за пакет акций компании «Интеко» является подделкой. Но родственник женщины не сомневается в его достоверности.

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