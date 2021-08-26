Власти Подмосковья отменили ограничения при заселении в отели

Москва, 26 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение снять ограничения по коронавирусу, действовавшие при заселении в гостиницы и отели.

Постояльцы ранее могли разместиться в гостиничном номере более чем на трое суток только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 и соответствующего QR-кода, а также в случае предъявления отрицательного результата ПЦР-тестирования. Постановление об отмене данных ограничительных мер подписал глава Подмосковья.

Кроме того, власти региона смягчили правила проведения массовых мероприятий. Так, теперь в помещениях может находиться до 100 зрителей, а на открытом воздухе — до 1000 человек.

Ограничения по коронавирусу также продолжают снимать в Петербурге. Смольный разрешил возобновить работу детским игровым комнатам и объектам досуга в торговых центрах.