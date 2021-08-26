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В Москве привитым пенсионерам раздали подарочные наборы
Общество
В Москве привитым пенсионерам раздали подарочные наборы
Народные новости  /  Елена Смирнова

Москва, 26 августа. Вакцинированные московские пенсионеры получили подарочные наборы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, в рамках акции «С заботой о здоровье» после процедуры вакцинации от коронавируса пенсионерам вручили около 90 тыс. подарочных наборов. Такую меру поддержки могут получить жители Москвы старше 65 лет, сделавшие первую инъекцию от коронавируса с 23 июня по 1 октября.

«Представители старшего поколения наиболее подвержены рискам тяжело заболеть коронавирусной инфекцией. Именно поэтому мы приняли решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением вируса в городе», — рассказала Ракова.

Больше всего активности проявили жители Южного административного округа. Там подарочные наборы получили 11 тыс. человек. В наборах имеется все необходимое для укрепления и поддержания здорового образа жизни.

Мэр Москвы ранее предложил отменить масочный режим для учителей в школах столицы. Восемь из десяти работников учреждений уже прошли вакцинацию от COVID-19.

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