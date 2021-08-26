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Уснувший без маски пассажир рейса Барнаул — Москва проснулся в окружении полиции

  /   Обновлено: 26 августа 2021 15:27
Происшествия
Уснувший без маски пассажир рейса Барнаул — Москва проснулся в окружении полиции
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 26 августа. Мужчина, летевший рейсом Барнаул — Москва, уснул в салоне самолета без маски. В итоге нарушителя задержали полицейские, а после доставили в отдел.

Пассажиры говорят, что пилот по громкой связи просил гражданина надеть маску, однако он спал и не слышал замечаний. При этом никто из бортпроводников к нему лично не подходил и не пытался разбудить. В итоге спящего пассажира приняли за нарушителя и вызвали сотрудников МВД. В результате после приземления из самолета не выпускали людей. Многие рисковали опоздать на стыковочные рейсы, возмущались.

По словам людей, наблюдавших за картиной, мужчина все время вел себя спокойно, ни с кем не конфликтовал, бортпроводникам и полицейским не сопротивлялся, сообщает источник ФАН.

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