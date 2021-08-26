Мосгорсуд передал мордовским коллегам вопрос о выдаче США Пола Уилана

Москва, 26 августа. Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о выдворении обвиняемого в шпионаже американского гражданина Пола Уилана. Теперь этим займется суд Мордовии.

Столичная судебная инстанция приняла решение, что вопросом о выдаче американца США должны заниматься там, где он отбывает наказание. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на адвоката подсудимого Ольгу Карлову.

По словам правозащитника, она направит соответствующее ходатайство уже в мордовский суд на следующей неделе. Впрочем, рассмотрение вопроса о выдворении американского подданного может растянутся не на один месяц, подчеркнула Крылова.