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Мосгорсуд передал мордовским коллегам вопрос о выдаче США Пола Уилана

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:51
Происшествия
Мосгорсуд передал мордовским коллегам вопрос о выдаче США Пола Уилана
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 26 августа. Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о выдворении обвиняемого в шпионаже американского гражданина Пола Уилана. Теперь этим займется суд Мордовии.

Столичная судебная инстанция приняла решение, что вопросом о выдаче американца США должны заниматься там, где он отбывает наказание. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на адвоката подсудимого Ольгу Карлову.

По словам правозащитника, она направит соответствующее ходатайство уже в мордовский суд на следующей неделе. Впрочем, рассмотрение вопроса о выдворении американского подданного может растянутся не на один месяц, подчеркнула Крылова.

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