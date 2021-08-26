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Спасатели потушили пожар на складе с бензином и ацетоном в Москве

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:15
Происшествия
Спасатели потушили пожар на складе с бензином и ацетоном в Москве
pixabay.com  /  Michael Schwarzenberger

Москва, 26 августа. Возгорание на складе компании «Кронштадт» на северо-западе российской столицы было ликвидировано. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Крупный пожар охватил складское помещение, в котором находились цистерны с бензином и ацетоном, на улице Вишневой, у московского метро Тушино в четверг, утром. По уточненным данным, горящий склад принадлежит компании «Кронштадт»

Как сообщает источник в экстренных службах города, в результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что сотрудники петербургского суши-бара самостоятельно потушили пожар в туалете.

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пожар кронштадт склад
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