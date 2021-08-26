Треш-стример Репейник распылил перцовый баллончик в лицо прохожей

Москва, 26 августа. Молодые люди распылили перцовый баллончик в лицо прохожей и сняли это на видео. По информации СМИ, среди нападавших были треш-стримеры Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.

Инцидент произошел в Москве. На кадрах, которые молодые люди опубликовали в Сети, видно, как они начинают оскорблять женщину, после чего брызгают в нее из баллончика, громко смеясь. Позднее они удалили этот видеоролик, однако он уже разошелся по социальным сетям.

Игорь Малахов известен на YouTube как Репейник. Его трансляции известны жестоким обращением с душевнобольными или зависимыми людьми за пожертвования от зрителей.

В прошлом году во время треш-стрима блогера Reeflay умерла его подруга Валентина Григорьева. После этого он продолжал вести эфир, сидя рядом с мертвой девушкой.