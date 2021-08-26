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Более трети москвичей заявили о нежелании возвращаться в офис с удаленки
Общество
Более трети москвичей заявили о нежелании возвращаться в офис с удаленки
pixabay.com

Москва, 26 августа. Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос среди москвичей и выяснили, что 41% опрошенных не желает возвращаться в офис с удаленной работы.

Большинство москвичей выступают против полного отказа от удаленки. Так, более трети вообще не хотят возвращаться в офисы. Еще 29% респондентов рассчитывают появляться там только несколько раз в неделю. При этом 30% готовы полностью отказаться от дистанционного формата работы.

В рамках исследования также выяснилось, что 66% столичных жителей в курсе об отмене обязательной удаленки для трети сотрудников в Москве. Однако каждый четвертый не знает, планирует ли его работодатель вернуть сотрудников в офис.

Аналитики ранее установили, что 19% россиян не против уехать в другой регион и работать на удаленке. Чаще всего для переезда опрошенные выбирали Калининград, Петербург и Сочи.

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москва работа опрос удаленка
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