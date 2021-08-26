СК задержал директора дома престарелых в Реутове, где избивали пенсионеров

Москва, 26 августа. Следователи задержали руководителя пансионата в подмосковном Реутове. Ранее за избиение постояльцев была арестована санитарка.

Следствие считает, что задержанный 36-летний директор не позаботился об условиях для пожилых людей в доме престарелых. Ранее было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают в СК.

Правоохранители заинтересовались происходящим в заведении после видео, которое опубликовал ряд СМИ. На них было видно, как 54-летняя женщина оскорбила лежавшего на полу пожилого человека, а затем ударила его тряпкой. На допросе у полиции подозреваемая признала свою вину и созналась в содеянном. Она заключена под стражу.