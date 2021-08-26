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СК проверяет информацию об отравлении детей пороховым газом в истринском санатории
Происшествия
СК проверяет информацию об отравлении детей пороховым газом в истринском санатории
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Москва, 26 августа. Следователи начали проверку после отравления детей пороховым газом во время запуска фейерверка в истринском санатории.

Медицинская помощь потребовалась десяти несовершеннолетним, проживавшим в санатории «Курорт Новая Истра». Подмосковная прокуратура также инициировала проверку по факту произошедшего.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства инцидента, а действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка. Первоначально информация об отравлении детей после фейерверка появилась в ряде СМИ.

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