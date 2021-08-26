Меры поддержки молодежи распространят на москвичей до 35 лет

Москва, 26 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение увеличить возраст участников программы мер поддержки молодежи в столице. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно постановлению, меры поддержки распространятся также на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет. Столичные жители смогут принять участие в специальных программах молодежной практики и рассчитывать на временное трудоустройство, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин ранее снизил возраст, при котором детские сады могут принимать ребенка на дошкольное обучение. Таким образом, отдавать детей в учреждение можно будет по достижении двух лет и двух месяцев.