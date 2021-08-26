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Полиция арестовала санитарку в Реутове за жестокое обращение с пенсионерами
Происшествия
Полиция арестовала санитарку в Реутове за жестокое обращение с пенсионерами
pxhere.com

Москва, 26 августа. Сотрудники правоохранительных органов арестовали женщину, подозреваемую в жестоком обращении с постояльцами дома престарелых, сообщает СК РФ по региону.

Поводом для начавшихся следственных действий в отношении 54-летней сотрудницы стало видео, которое было опубликовано местными изданиями. На них было заметно, как санитарка обращалась с пожилыми людьми. Женщина оскорбила лежавшего на полу пожилого человека, а затем ударила его тряпкой.

На допросе у полиции подозреваемая признала свою вину и созналась в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело против сотрудницы дома престарелых. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее медсестру детской клинической больницы в Иркутске приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы за жестокое обращение с ребенком, имеющим инвалидность, сообщал сайт 360tv.ru.

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