Автограф футболиста Месси продают за 708 тысяч рублей в Москве

Москва, 26 августа. Москвичам предлагают приобрести подлинный сертификат FIFA с автографом Лионеля Месси за 708 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сервисе «Авито».

Автор объявления пообещал «отличный подарок для любого фаната» Месси. Отвечая на вопрос о цене автографа, владелец сертификата заявил о небольшом числе обладателей золотых мячей.

«Дорого?! Но и обладателей шести золотых мячей немного. Ждем седьмой! Кубок Америки-2021. Теперь это лучший футболист в истории», — говорится в объявлении на «Авито».

Другой пользователь сервиса решил продать автограф певца Моргенштерна. Подпись скандальный артист оставил на пятитысячной купюре. Желающим приобрести этот товар придется заплатить 15 тысяч рублей.

Футболист Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Спортсмен не смог сдержать слез и вытирал их бумажной салфеткой. Теперь платок выставили на продажу. Тот, кто захочет купить его, должен заплатить 1 миллион долларов.