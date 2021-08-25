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Угонщики такси у Москва-Сити объяснили свой поступок розыгрышем

  /   Обновлено: 25 августа 2021 18:46
Происшествия
Угонщики такси у Москва-Сити объяснили свой поступок розыгрышем
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 25 августа. Три жителя Москвы стали фигурантами уголовного дела об угоне автомобиля. Обвинительное заключение направлено в суд.

Инцидент произошел в мае текущего года. Мужчины вызвали такси, чтобы, по их словам, снять смешной ролик. Пока водитель машины складывал пакеты в багажник, обвиняемые угнали такси и сняли на видео реакцию хозяина машины.

Они объяснили это розыгрышем. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы. Обвинительное заключение направлено в суд.

Тем временем следователи возбудили в июле два уголовных дела по факту угона машин в городах Коврове и Кольчугино. В противозаконных деяниях подозреваются несовершеннолетние.

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такси статья розыгрыш
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