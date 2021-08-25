Угонщики такси у Москва-Сити объяснили свой поступок розыгрышем

Москва, 25 августа. Три жителя Москвы стали фигурантами уголовного дела об угоне автомобиля. Обвинительное заключение направлено в суд.

Инцидент произошел в мае текущего года. Мужчины вызвали такси, чтобы, по их словам, снять смешной ролик. Пока водитель машины складывал пакеты в багажник, обвиняемые угнали такси и сняли на видео реакцию хозяина машины.

Они объяснили это розыгрышем. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы. Обвинительное заключение направлено в суд.

Тем временем следователи возбудили в июле два уголовных дела по факту угона машин в городах Коврове и Кольчугино. В противозаконных деяниях подозреваются несовершеннолетние.