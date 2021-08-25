Преподаватели столичного вуза брали взятки биткоинами

Москва, 25 августа. Фигурантами дела стали завкафедры и два преподавателя учебного заведения в Москве. Подозреваемые просили в качестве взяток биткоины.

По данным следствия, участники преступной схемы брали криптовалюту за получение ученой степени и защиту диссертаций. СК устанавливает детали двух эпизодов, когда биткоины поступали на анонимные кошельки, владельцами которых были сотрудники университета.

Бывший заместитель главы Таврического муниципального района подозревается во взяточничестве. Так, в августе 2020 года чиновник получил от представителей коммунального предприятия взятку в размере 125 тыс. рублей.