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Преподаватели столичного вуза брали взятки биткоинами

  /   Обновлено: 25 августа 2021 17:07
Происшествия
Преподаватели столичного вуза брали взятки биткоинами
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 25 августа. Фигурантами дела стали завкафедры и два преподавателя учебного заведения в Москве. Подозреваемые просили в качестве взяток биткоины.

По данным следствия, участники преступной схемы брали криптовалюту за получение ученой степени и защиту диссертаций. СК устанавливает детали двух эпизодов, когда биткоины поступали на анонимные кошельки, владельцами которых были сотрудники университета.

Бывший заместитель главы Таврического муниципального района подозревается во взяточничестве. Так, в августе 2020 года чиновник получил от представителей коммунального предприятия взятку в размере 125 тыс. рублей.

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