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Полицейские задержали бабушку, сбежавшую с внучками год назад в Истре

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:40
Происшествия
Полицейские задержали бабушку, сбежавшую с внучками год назад в Истре
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Истра, 25 августа. Сотрудники правоохранительных органов нашли пенсионерку, которая год назад увезла внучек в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело.

Маленькие сестры, которые после смерти матери остались на попечении у бабушки, загадочно исчезли в Подмосковье год назад. Полицейским удалось найти женщину, она дала подписку о невыезде. Детей изъяли органы опеки. Бабушка рассказала, что получает выплаты только на двух внучек.

Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. Сотрудница органов опеки обратилась в полицию с заявлением, что не может найти пожилую женщину, которая приходится бабушкой четырем девочкам, у которых умерла мама. Пенсионерка жила с детьми в Истре и в сентябре сообщила, что переезжает в Москву. Соцработники пришли на следующий день к женщине и не обнаружили одну из сестер. После дверь в квартиру и вовсе перестали открывать. Женщина с детьми исчезла. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. До сих пор не известно, где находятся девочки.

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бабушка девочки опека
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