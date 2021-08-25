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Суд заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева по делу о мошенничестве

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:40
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева по делу о мошенничестве
pixabay.com

Москва, 25 августа. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Мужчина и его брат являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Постановлением столичного суда Дмитрий Ананьев будет заключен под стражу на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстракции на территорию России. Об этом сообщается в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Ананьева будет рассмотрено судом 27 августа. В 2019 году братья уже были заочно арестованы Басманным судом Москвы и объявлены в международный розыск по делу о растрате.

Сейчас Ананьевым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, подозреваемые похитили более 87 млрд рублей Промсвязьбанка.

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