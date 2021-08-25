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Суд приговорил Люсю Штейн к году ограничения свободы по «санитарному делу»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 15:44
Происшествия
Суд приговорил Люсю Штейн к году ограничения свободы по «санитарному делу»
pixabay.com

Москва, 25 августа. Преображенский районный суд Москвы вынес Люсе Штейн приговор по «санитарному делу». Ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Преображенского районного суда Москвы. Люся Штейн проходила фигурантом по «санитарному делу».

Согласно постановлению суда, ей нельзя: покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять его без предварительного уведомления специализированного надзорного госоргана. Также Штейн запрещено посещать массовые и иные мероприятия, а также участвовать в них. Выезжать за пределы Москвы без предупреждения специального госоргана тоже не разрешается. Кроме того, она обязана отмечаться в уголовной исполнительной инспекции два раза в месяц.

Ранее ФАН писал, что Мосгорсуд оставил без изменения постановление о продлении ареста Люси Штейн.

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