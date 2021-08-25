Сын турецкого бизнесмена попался на многомиллионной контрабанде во Внуково

Москва, 25 августа. Сотрудники таможни в аэропорту Внуково пресекли контрабандный ввоз крупной партии ювелирных изделий. Товар пытался нелегально импортировать сын стамбульского коммерсанта.

Родственник бизнесмена вез часы, серьги, браслеты и цепочки. С собой у него также были упаковки с наименованием разных брендов.

Согласно предварительным подсчетам, стоимость ценного груза может достигать 36 миллионов рублей. Изъятые драгоценности отправлены на экспертизу. Задержанному может грозить наказание по двум статьям: неуплата таможенных платежей и нелегальный ввоз стратегически важных материалов. Несколько украшений были сделаны с использованием титана и платины.