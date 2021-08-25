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Сын турецкого бизнесмена попался на многомиллионной контрабанде во Внуково

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:50
Происшествия
Сын турецкого бизнесмена попался на многомиллионной контрабанде во Внуково
39.мвд.рф  /  Пресс-служба Управления МВД России по Калининградской области

Москва, 25 августа. Сотрудники таможни в аэропорту Внуково пресекли контрабандный ввоз крупной партии ювелирных изделий. Товар пытался нелегально импортировать сын стамбульского коммерсанта.

Родственник бизнесмена вез часы, серьги, браслеты и цепочки. С собой у него также были упаковки с наименованием разных брендов.

Согласно предварительным подсчетам, стоимость ценного груза может достигать 36 миллионов рублей. Изъятые драгоценности отправлены на экспертизу. Задержанному может грозить наказание по двум статьям: неуплата таможенных платежей и нелегальный ввоз стратегически важных материалов. Несколько украшений были сделаны с использованием титана и платины.

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