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Рассмотрение уголовного дела против бывшего схиигумена Сергия отложено до 2 сентября

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:24
Происшествия
Рассмотрение уголовного дела против бывшего схиигумена Сергия отложено до 2 сентября
mos-gorsud.ru  /  Пресс-служба Басманного суда

Москва, 25 августа. Суд в Москве приступил к разбирательству по уголовному делу в отношении Николая Романова, известного как экс-схиигумен Сергий. Итогом стал перенос заседания.

Адвокат бывшего священнослужителя пояснил, что на процессе отсутствовал представитель потерпевшей стороны. Следующее заседание назначено на 2 сентября, сообщает «Интерфакс».

Следствие предъявило подсудимому обвинения в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении прав на свободу. До 10 февраля следующего года ему ранее был продлен арест.

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суд адвокат отец сергий
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