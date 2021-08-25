Рассмотрение уголовного дела против бывшего схиигумена Сергия отложено до 2 сентября

Москва, 25 августа. Суд в Москве приступил к разбирательству по уголовному делу в отношении Николая Романова, известного как экс-схиигумен Сергий. Итогом стал перенос заседания.

Адвокат бывшего священнослужителя пояснил, что на процессе отсутствовал представитель потерпевшей стороны. Следующее заседание назначено на 2 сентября, сообщает «Интерфакс».

Следствие предъявило подсудимому обвинения в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении прав на свободу. До 10 февраля следующего года ему ранее был продлен арест.