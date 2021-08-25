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Умершего три года назад мужчину нашли в центре Москвы
Происшествия
Умершего три года назад мужчину нашли в центре Москвы
vologda-oblast.ru  /  Правительство Вологодской области

Москва, 25 августа. Мумифицированный труп мужчины обнаружили в квартире на улице Фридриха Энгельса. Выяснилось, что он умер три года назад.

Страшную находку случайно сделал сотрудник департамента имущественных отношений, когда совершал плановый обход. Установлено, квартира, где находился мертвый человек, предположительно 1937 года рождения, была муниципальной.

По слова соседей, в квартире год никто не появлялся. Причину смерти мужчины установят криминалисты.

Труп школьницы, которая пропала несколько дней назад, обнаружили на дне пропасти в горах в Черекском районе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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