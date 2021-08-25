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Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 26 августа

  /   Обновлено: 25 августа 2021 12:27
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 26 августа
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 25 августа. Ухудшение погодных условий ожидается на территории Москвы 26 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В четверг, 26 августа, в Москве будет ложбинная циклоническая циркуляция. В связи с этим небо над городом будет затянуто тучами, объяснил Вильфанд.

«Наиболее заметный дождь прогнозируется в ночь на четверг, будут даже условия для грозовой деятельности», — заявил руководитель Гидрометцентра.

При этом воздух в городе прогреется до 19–21 градуса тепла. Днем в четверг в российской столице также будет идти дождь. В области он может начаться уже вечером в среду, добавил Вильфанд.

Аналогичная погода, по данным синоптиков, ожидается и на территории Северной столицы. На нее будет влиять циклон из Карелии. Он принесет в город на Неве дождь.

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