Памятник автору русской матрешки появится в Сергиевом Посаде

Москва, 25 августа. Власти Московской области приняли решение поставить в Сергиевом Посаде памятник, посвященный автору русской матрешки.

Комитет по развитию туризма Мособласти сообщил, что монумент будет посвящен токарю Василию Звездочкину. Планируется, что он появится в городе в 2022 году, заявили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, на памятнике изобразят токаря. Мастер будет стоять возле станка и заниматься созданием новой матрешки. Кроме того, скульптуру планируют сделать интерактивной. Предполагается, что колесо токарного станка сможет покрутить любой желающий.

Недавно стало известно, что реставрация памятника царю Николаю I в Санкт-Петербурге вышла на завершающий этап. Специалисты приступили к разборке строительных лесов.