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Памятник автору русской матрешки появится в Сергиевом Посаде

  /   Обновлено: 25 августа 2021 12:08
Общество
Памятник автору русской матрешки появится в Сергиевом Посаде
mosreg.ru  /  Туристический портал Правительства Московской области

Москва, 25 августа. Власти Московской области приняли решение поставить в Сергиевом Посаде памятник, посвященный автору русской матрешки.

Комитет по развитию туризма Мособласти сообщил, что монумент будет посвящен токарю Василию Звездочкину. Планируется, что он появится в городе в 2022 году, заявили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, на памятнике изобразят токаря. Мастер будет стоять возле станка и заниматься созданием новой матрешки. Кроме того, скульптуру планируют сделать интерактивной. Предполагается, что колесо токарного станка сможет покрутить любой желающий.

Недавно стало известно, что реставрация памятника царю Николаю I в Санкт-Петербурге вышла на завершающий этап. Специалисты приступили к разборке строительных лесов.

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сергиев посад матрешка токарь звездочкин
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