Камера в вагоне метро засняла драку москвичей с родителями ребенка-аутиста

Москва, 25 августа. Пассажиры стали свидетелями драки в московском метро. Момент конфликта и дальнейшей потасовки засняла камера наблюдения в вагоне.

В салон зашли две девушки и юноша. Они попросили сидевшего ребенка подвинуться. Мальчик является аутистом, поэтому не сразу отреагировал на просьбу. Нетерпеливый подросток сел практически на ребенка. Это стало причиной перепалки, а затем началась драка между вошедшими пассажирами и родителями ребенка, что видно на ролике.

Обе стороны написали в правоохранительных органах встречные заявления.