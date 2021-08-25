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Камера в вагоне метро засняла драку москвичей с родителями ребенка-аутиста

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:22
Происшествия
Камера в вагоне метро засняла драку москвичей с родителями ребенка-аутиста
pexels.com  /  it's me neosiam

Москва, 25 августа. Пассажиры стали свидетелями драки в московском метро. Момент конфликта и дальнейшей потасовки засняла камера наблюдения в вагоне.

В салон зашли две девушки и юноша. Они попросили сидевшего ребенка подвинуться. Мальчик является аутистом, поэтому не сразу отреагировал на просьбу. Нетерпеливый подросток сел практически на ребенка. Это стало причиной перепалки, а затем началась драка между вошедшими пассажирами и родителями ребенка, что видно на ролике.

Обе стороны написали в правоохранительных органах встречные заявления.

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москва ребенок драка
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