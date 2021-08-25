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В Серпухове вынесли приговор виновнику аварии, в которой погибли фельдшер и инспектор ДПС

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:07
Происшествия
В Серпухове вынесли приговор виновнику аварии, в которой погибли фельдшер и инспектор ДПС
pixabay.com

Серпухов, 25 августа. Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), в результате которого погибли фельдшер скорой помощи и инспектор ДПС.

Смертельная авария произошла 1 января 2021 года. Обвиняемый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП на трассе А-108 в городском округе Серпухов.

В результате удара автомобиля со спецтехникой погибли фельдшер скорой помощи и инспектор ДПС, еще двое сотрудников аварийно-спасательной службы пострадали. Суд приговорил виновника ДТП к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Подсудимому также запрещено садиться за руль в течение двух с половиной лет.

Накануне три человека погибли в ДТП под Саратовом. Там столкнулись две легковые машины.

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