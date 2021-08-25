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Более 100 медиков стали обладателями статуса «московский врач» с начала 2021 года
Общество
Более 100 медиков стали обладателями статуса «московский врач» с начала 2021 года
pixabay.com

Москва, 25 августа. Статус «московский врач» вручили 108 столичным медикам с января 2021 года, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Среди них насчитывается 22 дерматовенеролога, а также 18 и 12 специалистов ультразвуковой диагностики и неонатологии соответственно. Для получения такого статуса медики прошли экзамен с практическими заданиями и решением ситуативных задач. Всего 1,5 тыс. столичных специалистов уже стали «московскими врачами». Среди них больше всего психиатров и хирургов — 152 и 139 медиков соответственно, а также 122 врача общей практики.

Систему здравоохранения Московской области модернизируют в течение трех лет, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Устаревшее медобродудование заменят на новое в ближайшее время, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Собянин подписал указ о расширении списка бесплатных рецептурных лекарств, а также увеличил число категорий получателей в августе 2021 года. Согласно новому документу, дети с первичным иммунодефицитом смогут рассчитывать на получение нужных лекарств.

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