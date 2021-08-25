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Двухэтажный поезд запустят по Московскому центральному кольцу до 8 сентября

  /   Обновлено: 25 августа 2021 09:27
Общество
Двухэтажный поезд запустят по Московскому центральному кольцу до 8 сентября
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 25 августа. Жители и гости столицы России смогут в тестовом режиме проехать на двухэтажном поезде по Московскому центральному кольцу (МЦК), рассказал мэр города Сергей Собянин.

Поезд будет курсировать до 8 сентября. После решение о том, нужен ли такой состав на МЦК, будет принято горожанами в рамках голосования, рассказал Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

«Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя», — объяснил мэр Москвы.

Трудно представить, что такого не было на МЦК еще пять лет назад. Сейчас центральное кольцо является популярным и удобным видом транспорта, отметил Сергей Собянин.

Накануне Собянин сообщил, что к 1 сентября в Москве не планируется введение жестких ограничений по коронавирусу. Власти города намерены сделать все для того, чтобы школьники общались с педагогами и сверстниками в очном формате.

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собянин московское центральное кольцо двухэтажный поезд
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