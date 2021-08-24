Сбивший ребенка водитель Volkswagen задержан в Москве

Москва, 24 августа. Водителя Volkswagen Polo, скрывшегося с места ДТП после наезда на ребенка, задержали в Москве. Им оказался мужчина 1946 года рождения.

Задержание злоумышленника проходило при участии сотрудников московского ГУ ГИБДД и Отдельного батальона ДПС ГИБДД Восточного округа. Сам мужчина утверждает, что не заметил несовершеннолетнего пешехода. В настоящее время проводится административное расследование по факту происшествия.

ДТП произошло недалеко от дома №29 на улице Новокосинской. Водитель задел семилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу со своими родителями.