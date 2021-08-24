Движение по Люблинской улице в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом

Москва, 24 августа. Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на Люблинской улице в Москве. Из-за ДТП движение по аварийному участку дороги временно закрыто.

Автовладельцы вынуждены объезжать место аварии через дворовые территории. О пострадавших и обстоятельствах ДТП информация не приводится. Авария произошла в районе дома №6, говорится в сообщении столичного дептранса.

ДТП с участием ребенка ранее произошло на улице Новокосинской в Москве. Водитель сбил несовершеннолетнего пешехода на переходе, после чего скрылся с места происшествия.