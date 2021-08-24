Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 23:16
23:10
Общество
Синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвигающихся ливнях
23:08
Армия
Герасимов отметил вклад Иордании в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке
23:07
Общество
Создатель жизненных перипетий: кто такой сценарист и как ему живется в современном мире?
22:57
Политика
Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана
22:44
Общество
Немного творчества и уши как рабочий инструмент: особенности и главные составляющие профессии звукорежиссер
22:43
Политика
Байден: миссия США в Афганистане завершится после достижения поставленных целей
22:40
Политика
Талибы запретили вывоз долларов и памятников из Афганистана
22:36
Шоу-бизнес
«Многие реально верят»: Олег Майами раскрыл постановку Айзы о «воссоединении» с Гуфом
22:23
Происшествия
Два ребенка пострадали при пожаре в Буденновске
22:15
Политика
«Поражение необратимо»: Пушков критически оценил повторение операции США в Афганистане
Все новости

Движение по Люблинской улице в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом

  /   Обновлено: 24 августа 2021 22:16
Происшествия
Движение по Люблинской улице в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 августа. Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на Люблинской улице в Москве. Из-за ДТП движение по аварийному участку дороги временно закрыто.

Автовладельцы вынуждены объезжать место аварии через дворовые территории. О пострадавших и обстоятельствах ДТП информация не приводится. Авария произошла в районе дома №6, говорится в сообщении столичного дептранса.

ДТП с участием ребенка ранее произошло на улице Новокосинской в Москве. Водитель сбил несовершеннолетнего пешехода на переходе, после чего скрылся с места происшествия.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Движение по Люблинской улице в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом
москва дтп дептранс москвы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru