Следствие ходатайствует о заочном аресте соратника Тесака

Москва, 24 августа. Главное следственное управление СК России настаивает на заочном заключении под стражу украинского неонациста Сергея Коротких, известного также как Боцман и Малюта.

Соратник лидера российских неонацистов Максима Тесака Марцинкевича обвиняется в убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти. Басманный суд Москвы в ближайшее время заочно изберет меру пресечения Сергею Коротких.

Обвиняемый с 2014 года проживает на Украине. Там он участвовал в боевых действиях в составе батальона «Азов». В настоящее время Коротких находится в розыске.