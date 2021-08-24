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Следствие ходатайствует о заочном аресте соратника Тесака

  /   Обновлено: 24 августа 2021 17:54
Происшествия
Следствие ходатайствует о заочном аресте соратника Тесака
Агентство городских новостей Москва

Москва, 24 августа. Главное следственное управление СК России настаивает на заочном заключении под стражу украинского неонациста Сергея Коротких, известного также как Боцман и Малюта.

Соратник лидера российских неонацистов Максима Тесака Марцинкевича обвиняется в убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти. Басманный суд Москвы в ближайшее время заочно изберет меру пресечения Сергею Коротких.

Обвиняемый с 2014 года проживает на Украине. Там он участвовал в боевых действиях в составе батальона «Азов». В настоящее время Коротких находится в розыске.

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