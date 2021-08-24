Мэр Москвы исключил введение жестких ограничений по COVID-19 к 1 сентября

Москва, 24 августа. Введение жестких ограничений по коронавирусу в Москве к 1 сентября не планируется, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Власти города намерены сделать все возможное, чтобы школьники общались с педагогами в очном формате в течение всего учебного года, заявил Собянин в интервью Первому каналу.

Жесткие ограничения к 1 сентября вводить не будут, однако ряд требований в школах необходимо соблюдать. К ним относятся термометрия, распределение потоков детей в зданиях образовательных учреждений и другие. Мэр Москвы также предложил отменить обязательное ношение масок на уроках для учителей.