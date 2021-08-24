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Мосгорсуд утвердил решение по иску депутата Омарова к «Комсомольской правде»

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:24
Происшествия
Мосгорсуд утвердил решение по иску депутата Омарова к «Комсомольской правде»
mos-gorsud.ru  /  Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Москва, 24 августа. Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выиграл процесс против «Комсомольской правды». Решение по иску поддержал 24 августа Мосгорсуд, сообщил источник ФАН.

Предметом оспаривания стала недостоверная информация в одной из публикаций СМИ. Ответчик должен убрать часть материала с лживыми данными.

Кроме того, проигравшая сторона должна возместить расходы на оказание юридической помощи — 15 тысяч рублей, на госпошлину — 300 рублей, на нотариальное оформление протокола осмотра доказательств — 13 900 рублей. Размер моральной компенсации депутату составляет 10 тысяч рублей.

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