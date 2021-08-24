Мосгорсуд утвердил решение по иску депутата Омарова к «Комсомольской правде»

Москва, 24 августа. Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выиграл процесс против «Комсомольской правды». Решение по иску поддержал 24 августа Мосгорсуд, сообщил источник ФАН.

Предметом оспаривания стала недостоверная информация в одной из публикаций СМИ. Ответчик должен убрать часть материала с лживыми данными.

Кроме того, проигравшая сторона должна возместить расходы на оказание юридической помощи — 15 тысяч рублей, на госпошлину — 300 рублей, на нотариальное оформление протокола осмотра доказательств — 13 900 рублей. Размер моральной компенсации депутату составляет 10 тысяч рублей.