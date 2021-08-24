Неадекватный мужчина угрожал взорвать поликлинику на юго-востоке Москвы

Москва, 24 августа. Мужчина угрожал взорвать поликлинику, если сотрудники медучреждения не выдадут ему QR-код. Инцидент произошел на улице Грайвороновская на юго-востоке Москвы.

Спасатели эвакуировали всех сотрудников и посетителей поликлиники. В результате осмотра территории взрывное устройство не было обнаружено, сообщили источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину 1982 года рождения по подозрению в причастности к преступлению. На допросе задержанный сознался в содеянном.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о теракте в отношении объектов социальной инфраструктуры»). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.