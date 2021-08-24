Водитель «Газели» сбил десятилетнюю девочку на остановке в Москве

Москва, 24 августа. Десятилетняя девочка, выходившая из трамвая на остановку, попала под колеса «Газели» на юге Москвы. Инцидент произошел на Нагатинской улице возле дома 18.

По предварительным данным, пострадавшая получила незначительные повреждения. Врачи оказали школьнице медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение. Отмечается, что в момент происшествия девочка находилась без сопровождения взрослых.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют обстоятельства и причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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