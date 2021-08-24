Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 14:09
14:06
Происшествия
Водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста в Свердловской области
14:05
Происшествия
Пятеро террористов ИГ задержали на территории Грузии
14:05
Общество
Эфир: Как Донбасс отреагировал на празднование 30-летия независимости Украины
14:03
Политика
Американские журналисты сообщили о тайной встрече главы ЦРУ и лидера талибов
13:59
Общество
Сильные ливни на Кубани сыграли на руку грибникам, ФАН узнал подробности
13:58
Происшествия
«Угнанный» украинский самолет в Кабуле продали бизнесменам
13:58
Общество
Минтруд назвал регионы России с наибольшим уровнем бедности населения
13:57
Спорт
Бразильская Playboy-модель предложила 600 тыс. долларов за салфетку со слезами Месси
13:56
Политика
Владимир Зеленский учредил День украинской государственности
13:56
Общество
Кристиан Бэйл сыграет проповедника-наркодилера в новом фильме Джея Роуча
Все новости

Водитель «Газели» сбил десятилетнюю девочку на остановке в Москве

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:47
Происшествия
Водитель «Газели» сбил десятилетнюю девочку на остановке в Москве
gazelle-nn.azgaz.ru  /  Группа ГАЗ

Москва, 24 августа. Десятилетняя девочка, выходившая из трамвая на остановку, попала под колеса «Газели» на юге Москвы. Инцидент произошел на Нагатинской улице возле дома 18.

По предварительным данным, пострадавшая получила незначительные повреждения. Врачи оказали школьнице медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение. Отмечается, что в момент происшествия девочка находилась без сопровождения взрослых.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют обстоятельства и причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сегодня в центре Москвы пьяный таксист сбил девушку на самокате. Пострадавшая доставлена в больницу.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель «Газели» сбил десятилетнюю девочку на остановке в Москве
москва дтп ребенок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru