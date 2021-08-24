Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 14:09
14:06
Происшествия
Водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста в Свердловской области
14:05
Происшествия
Пятеро террористов ИГ задержали на территории Грузии
14:05
Общество
Эфир: Как Донбасс отреагировал на празднование 30-летия независимости Украины
14:03
Политика
Американские журналисты сообщили о тайной встрече главы ЦРУ и лидера талибов
13:59
Общество
Сильные ливни на Кубани сыграли на руку грибникам, ФАН узнал подробности
13:58
Происшествия
«Угнанный» украинский самолет в Кабуле продали бизнесменам
13:58
Общество
Минтруд назвал регионы России с наибольшим уровнем бедности населения
13:57
Спорт
Бразильская Playboy-модель предложила 600 тыс. долларов за салфетку со слезами Месси
13:56
Политика
Владимир Зеленский учредил День украинской государственности
13:56
Общество
Кристиан Бэйл сыграет проповедника-наркодилера в новом фильме Джея Роуча
Все новости

Москвичи смогут отдать детей в детсады с двух лет и двух месяцев

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:32
Общество
Москвичи смогут отдать детей в детсады с двух лет и двух месяцев
pixabay.com

Москва, 24 августа. Детсады столицы начнут принимать детей в возрасте от двух лет и двух месяцев, заявил мэр города Сергей Собянин.

С июня 2019-го москвичи могут отправлять в детские сады малышей в возрасте от двух лет четырех месяцев. Такая возможность доступна во многих районах города. Однако уже в этом году горожане смогут определить детей в дошкольное учреждение в еще меньшем возрасте.

«Мы продолжаем делать много в плане развития и материальной базы, строить школы», — отметил Сергей Собянин.

Вопросами обеспечения детей местами в детсадах озадачены и в Петербурге. Там постоянно открываются новые учреждения для дошкольников. Часть средств на их возведение выделяют инвесторы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Москвичи смогут отдать детей в детсады с двух лет и двух месяцев
москва собянин детсады
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru