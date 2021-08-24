Москвичи смогут отдать детей в детсады с двух лет и двух месяцев

Москва, 24 августа. Детсады столицы начнут принимать детей в возрасте от двух лет и двух месяцев, заявил мэр города Сергей Собянин.

С июня 2019-го москвичи могут отправлять в детские сады малышей в возрасте от двух лет четырех месяцев. Такая возможность доступна во многих районах города. Однако уже в этом году горожане смогут определить детей в дошкольное учреждение в еще меньшем возрасте.

«Мы продолжаем делать много в плане развития и материальной базы, строить школы», — отметил Сергей Собянин.

Вопросами обеспечения детей местами в детсадах озадачены и в Петербурге. Там постоянно открываются новые учреждения для дошкольников. Часть средств на их возведение выделяют инвесторы.