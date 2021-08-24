Sukhoi Superjet вынужденно сел во Внуково из-за сработавшего датчика

Москва, 24 августа. Суперджет авиакомпании «Азимут» сел во Внуково из-за сработавшего датчика неисправности. Тревога оказалась ложной.

Sukhoi Superjet, принадлежащий авиакомпании «Азимут», накануне совершил вынужденную посадку во Внуково. Рейс выполнял маршрут Санкт-Петербург — Новочеркасск.

Экипаж самолета сообщил, что во время полета сработал датчик, сигнализирующий о дисбалансе топлива в баках. Командир воздушного судна запросил разрешение на посадку и успешно посадил лайнер.

Специалисты осмотрели самолет и сделали заключение, что тревога была ложной.

Тем временем командир борта на пути из Москвы в Иркутск сообщил о возможной неисправности. По его словам, сработал датчик о разгерметизации.