Суд в Москве принял к производству иск против КПРФ

Москва, 24 августа. Партия КПРФ будет ответчиком по гражданскому иску. Заявление уже подано в один из столичных судов, сообщил источник ФАН. Подготовка к судебному заседанию уже началась.

Истец требует от политической организации, чтобы ему вернули трудовую книжку. Он также настаивает на взыскании компенсации за несвоевременную выдачу документа и за моральный ущерб.

Недавно сотрудники полиции задержали Анастасию Удальцову, которая баллотировалась от КПРФ в Госдуму. В отделение вместе с кандидатом были доставлены еще восемь человек.