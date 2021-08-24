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Суд в Москве принял к производству иск против КПРФ

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:22
Происшествия
Суд в Москве принял к производству иск против КПРФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 августа. Партия КПРФ будет ответчиком по гражданскому иску. Заявление уже подано в один из столичных судов, сообщил источник ФАН. Подготовка к судебному заседанию уже началась.

Истец требует от политической организации, чтобы ему вернули трудовую книжку. Он также настаивает на взыскании компенсации за несвоевременную выдачу документа и за моральный ущерб.

Недавно сотрудники полиции задержали Анастасию Удальцову, которая баллотировалась от КПРФ в Госдуму. В отделение вместе с кандидатом были доставлены еще восемь человек.

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