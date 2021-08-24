Экс-владельцы "Промсвязьбанка" братья Ананьевы стали фигурантами нового уголовного дела

Москва, 24 августа. В отношении экс-владельцев "Промсвязьбанка" братьев Ананьевых возбудили новое уголовное дело за мошенничество. Следствие ходатайствует об их заочном аресте.

Согласно данным следствия, братья Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка. В период с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам экс-владельцы ПСБ вывели из банка порядка 6,7 млрд рублей. Все фирмы-заемщики являлись клиентами кипрского филиала "Промсвязьбанка". Кредиты так и не были возвращены.

В отношении братьев Ананьевых было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Сами банкиры скрылись от правоохранителей. Заседание по вопросу о заочном аресте Алексея Ананьева назначено на 27 августа в 09:30, его брата Ананьева Дмитрия — на 25 августа в 11:00 в Тверском суде Москвы.