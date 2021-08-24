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Собянин предложил отменить масочный режим для учителей в школах Москвы

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:02
Общество
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей в школах Москвы
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 24 августа. Масочный режим могут отменить для преподавателей столичных школ, следует из заявления мэра Сергея Собянина.

Восемь из десяти работников школ Москвы уже прошли вакцинацию от коронавируса. Этот показатель позволяет задуматься об отмене масочного режима для данной категории жителей столицы, объяснил градоначальник.

Учебный год в России начнется в привычном очном формате. Собянин выразил надежду, что эпидобстановка по коронавирусу в Москве позволит школам не возвращаться к онлайн-обучению.

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