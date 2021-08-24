Мосгорсуд поддержал постановление о продлении ареста для адвоката Захарченко

Москва, 24 августа. Адвокат Александр Горбатенко останется в СИЗО на время следствия до 7 октября. Мосгорсуд признал законным постановление о продлении меры пресечения.

Горбатенко ранее представлял интересы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. По мнению правоохранителей, юрист согласился стать посредником при передаче взятки.

За 500 тысяч рублей сотрудники полиции должны были поспособствовать возбуждению уголовного дела. Для этого адвокат договорился с химкинскими силовиками, считают следователи.