Суд отказался назначить условное наказание сбежавшему из ИВС в Подмосковье

Москва, 24 августа. Суд вынес обвинительный приговор сбежавшему заключенному из ИВС. Он проведет в колонии общего режима восемь месяцев.

Полицейские ранее задержали двоих заключенных, совершивших побег из ИВС в Истре. Они прятались на съемной квартире в Подольске. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что один из беглецов Иван Цуркан имеет судимость за нападение на правоохранителя.

Суд вынес решение приговорить его в восьми месяцам колонии общего режима после попытки обжаловать приговор. Осужденный полностью признал вину и объяснил атаку на стража порядка своим эмоциональным состоянием из-за смерти своей тети.