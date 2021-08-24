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Суд отказался назначить условное наказание сбежавшему из ИВС в Подмосковье

  /   Обновлено: 24 августа 2021 12:16
Происшествия
Суд отказался назначить условное наказание сбежавшему из ИВС в Подмосковье
pixabay.com

Москва, 24 августа. Суд вынес обвинительный приговор сбежавшему заключенному из ИВС. Он проведет в колонии общего режима восемь месяцев.

Полицейские ранее задержали двоих заключенных, совершивших побег из ИВС в Истре. Они прятались на съемной квартире в Подольске. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что один из беглецов Иван Цуркан имеет судимость за нападение на правоохранителя.

Суд вынес решение приговорить его в восьми месяцам колонии общего режима после попытки обжаловать приговор. Осужденный полностью признал вину и объяснил атаку на стража порядка своим эмоциональным состоянием из-за смерти своей тети.

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суд ивс решение
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