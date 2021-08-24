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Стала известна предварительная версия смерти экстрасенса Кусто

  /   Обновлено: 24 августа 2021 12:05
Происшествия
Стала известна предварительная версия смерти экстрасенса Кусто
pixabay.com

Москва, 24 августа. Следствие озвучило предварительную версию гибели популярного экстрасенса и шамана Дардо Кусто, тело которого было обнаружено сегодня в одном из хостелов на востоке Москвы.

Правоохранители провели осмотр номера, в котором проживал Кусто последние несколько дней, а также опросили всех очевидцев инцидента, и пришли к заключению, что возможной причиной смерти экстрасенса мог стать суицид, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Точная причина гибели Дардо Кусто станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Тело погибшего передано специалистам. Доследственная проверка продолжается.

Знаменитый экстрасенс был обнаружен мертвым в хостеле на Перовской улице. Накануне трагедии мужчине исполнилось 44 года.

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